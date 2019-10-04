Шварценеггер назвал россиянок красивыми и одаренными

Шварценеггер назвал россиянок красивыми и одаренными
Арнольд Шварценеггер. Фото: Instagram schwarzenegger

Бывший губернатор Калифорнии и знаменитый актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины.

Он признался, что данный стереотип не случаен и справедлив. Актер отметил, что россиянки отличаются одаренностью и умом.

В ходе выступления на Sinergy Global Forum в Северной столице Шварценеггер призвал не описывать женщин только с позиции ее внешности. Как сообщают «РИА Новости», он подчеркнул, что такая оценка будет слишком короткой и неправоподобной.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что актер осмотрел главные достопримечательности Северной столицы. Шварценеггер взял обзорную экскурсию по городу.

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