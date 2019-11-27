Составлен рейтинг самых лучших фильмов за последнее десятилетие

В него вошли 40 кинолент. Первое место занимает «Лунный свет».

Рейтингом поделилось издание The Independent на своем сайте. «Золото» получил фильм, который также был удостоен трех премий «Оскар» в 2017 году. Второе место получил фильм «Кэрол», рассказывающий историю о взаимоотношениях двух женщин в 50-е годы. К слову, главные героини были номинированы на премию, но не получили ее. Тройку замкнул триллер «Прочь», который считают одним из тех фильмов, которые отражают проблемы современного общества наилучшим образом.

Также в топ-10 попали «Призрачная нить», «Внутри Льюина Дэвиса», «Америанская милашка», «Приключения Паддингтона 2», «Безумный Макс: Дорога ясности», «Тебя никогда здесь не было» и «Женщины ХХ века».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что создатель «Богемской рапсодии» снимет фильм о Майкле Джексоне. Грэм Кинг уже купил у фонда наследников Майкла Джексона права на его биографию и музыку. Полнометражный фильм будет посвящен жизни «поп-короля». Сценарий напишут автор «Гладиатора» и «Авиатора» Джон Логан.