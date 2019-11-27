Тилль Линдеманн прокатился на ленте выдачи багажа в Пулково

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн вновь приехал в Петербург и показал в соцсетях, чем занимается в аэропорту Северной столицы.

Музыкант из Германии опубликовал в сторис в своем Instagram-аккаунте видео, на котором он, не обращая внимания на других, катится вместе с чемоданом по багажной карусели и медленно потягивает что-то из банки. Так он проехал практически целый круг.

Отметим, что фронтмен Rammstein в последнее время часто наведывается в Петербург. К тому же, здесь он снял клип на песню Frau & Mann с певицей и возлюбленной Светланой Лободой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тилль Линдеманн «подрался» с космонавтом на Дворцовой под аккомпанемент балалайки. Процессом съемок третьего клипа лидер Rammstein поделился с поклонниками. На кадрах видно, как Линдманн «дерется» с российским космонавтом, роль которого исполняет шведский и американский актёр Петер Стормаре.