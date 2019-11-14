Тилль Линдеманн «подрался» с космонавтом на Дворцовой под аккомпанемент балалайки

В этой сцене Линдеманн повторил отрывок из клипа "Steh Auf". Фото: Instagram @till_lindemann_official

В этой сцене Линдеманн повторил отрывок из клипа "Steh Auf". Фото: Instagram @till_lindemann_official

Лидер рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн снимает в Северной столице новый музыкальный клип. Он поделился поклонниками отрывком видео в Instagram.

Фрагмент съемок музыкант опубликовал в своем официальном Instagram-аккаунте. Отметим, что изначально Линдеманн собирался снять в Санкт-Петербурге три клипа. Свою задачу он почти выполнил: два из запланированных трех музыкальных видео уже появились на свет.

Процессом съемок третьего клипа лидер Rammstein поделился с поклонниками. На кадрах видно, как Линдманн «дерется» с российским космонавтом, роль которого исполняет шведский и американский актёр Петер Стормаре. «Бой» разворачивается на Дворцовой площади, прямо перед Эрмитажем. «Саундтреком» к «драке» служит балалайка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в Петербург певец приехал со своим сольным проектом под лаконичным названием Lindemann.