Тилль Линдеманн выступит в Петербурге без Rammstein

Артист отправится в тур со своим сольным проектом – группой Lindemann.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Обо всем сообщается на сайте коллектива. Тилль Линдеманн собирается посетить несколько европейских стран, а также заехать в Россию, чтобы отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. В Северной столице группа Lindemann представит новый альбом «F&M» 2 марта 2020 в «Сибур Арене».

Отмечается, что, если первая пластинка выходила на английском языке, то в эту вошли песни с текстами на немецком. Компания Volkov Pro подчеркивает, что старт продаж билетов запланирован на 18 ноября.

Напоминаем, что в последний раз Тилль Линдеманн приезжал в Санкт-Петербург в августе 2019 года. Тогда группа без проблем собрала «Газпром Арену», а затем отправилась гулять по городу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новый клип солиста Rammstein сняли с помощью нейросетей.