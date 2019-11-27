После смерти молодой девушки-следователя в Сочи возбуждено уголовное дело

После смерти молодой девушки-следователя в Сочи возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 23-летней сотрудницы отдела полиции Хостинского района Сочи. Правоохранители считают, что девушку довели до самоубийства.

Как говорится в сообщении СКР по Краснодарскому краю, в день своей смерти Мария Клочкова заступила на смену и получила табельное оружие. Позже она была обнаружена мертвой в своем кабинете. По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ о доведении до самоубийства.

По данным «Коммерсанта», сотрудница МВД могла стать жертвой изнасилования. Издание сообщает, что ее коллеги надругались над девушкой после празднования Дня работника уголовного розыска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Краснодарском крае правоохранители начали проверку по факту смерти следователя МВД Марии Клочковой из Сочи.

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