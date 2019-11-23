Молодая девушка-следователь найдена мертвой в Сочи

Молодая девушка-следователь найдена мертвой в Сочи
Правоохранители начали проверку по факту смерти следователя МВД. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Краснодарском крае правоохранители начали проверку по факту смерти следователя МВД Марии Клочковой из Сочи.

Как сообщается в Telegram-канале «Омбудсмен полиции», 23-летняя девушка была найдена мертвой в своем кабинете. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в височную часть. По данным канала, девушка только в этом году выпустилась из университета. Она работала в Хостинском отделе полиции.

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю и региональное управление МВД приступили к проверке по факту смерти следователя.

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