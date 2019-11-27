Ночью в Ленинградской области горели два дома

Ночью среды, 27 ноября, в Ленинградской области произошло два пожара. В обоих случаях загорелись частные дома.

Информация о первом возгорании поступила в спасательные службы в 2:50. Очевидцы сообщили, что в одном из домов поселке Ефимовский горела стена. Тушением пожара занимались 8 человек. Пожар охватил 40 квадратных метров. В 3:40 спасатели полностью ликвидировали возгорание.

В 3:07 поступило ещё одно сообщение о пожаре в деревне Старое Поддубье. Горел дом на площади 80 кв метров. На тушение пожара выехали 9 спасателей МЧС и две машины спецтехники. В 4:22 огонь был потушен.

Во время произошедшего никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в окрестностях Сан-Диего стали пять человек, трое из них — дети. Все убитые были членами одной семьи, их расстрелял в собственном доме.