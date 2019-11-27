Приезд Путина в Петербург усилит пробки на городских дорогах

Петербургских водителей сегодня ждут огромные пробки не только из-за гололеда, но и по случаю приезда президента. В Санкт-Петербург из Москвы вылетел самолет с Владимиром Путиным на борту.

По данным ресурса FlightRadar24, в Петербург из столицы направляется самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96-300. Согласно предварительной информации, воздушное судно перевозит главу государства, у которого есть ряд дел в Северной столице.

Так, в Петербурге Путину предстоит открыть памятник писателю Даниилу Гранину и посетить церемонию прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Кроме того, российский лидер проведет встречу в президентом УЕФА Александром Чефериным, откроет трассу М-11 и посетит «Адмиралтейские верфи».

Добавим, что визит первых лиц государства зачастую создает транспортный коллапс на городских дорогах. Дорожную ситуацию также ухудшает гололедица, которая уже стала причиной большого количества аварий за сегодня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин планирует посетить «Адмиралтейские верфи» в Петербурге.