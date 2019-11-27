В России могут сократить новогодние праздники

В Госдуме появилось предложение сделать 31 декабря выходным днем. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею, а также предложил сократить выходные на Новый год.

По словам депутата, эти изменения необходимо прописать в российском трудовом кодексе. Нилов считает, что на Новый год россияне должны отдыхать только до 3 января. Остальные дни, по его словам, необходимо включить в оплачиваемый отпуск, сообщает «Газета.ru».

Кроме того, депутат читает, что 31 декабря необходимо сделать выходным, поскольку большинство работодателей в этот день «накрывают столы и проводят корпоративы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказал, как избежать неприятностей с желудком в новогодние праздники.