Врач рассказал, как избежать неприятностей с желудком в новогодние праздники

Врач напомнил, что во избежание проблем с желудком рекомендуется попросту не переедать. Фото: pixabay

Врач напомнил, что во избежание проблем с желудком рекомендуется попросту не переедать. Фото: pixabay

Главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин рассказал, как избежать неприятностей с желудком после праздничного застолья в Новый год.

Доктор порекомендовал россиянам постараться не переедать в новогодние праздники, а чтобы попробовать все желаемые блюда – есть маленькими порциями. По его мнению, вместо высококалорийных салатов и большого количества спиртных напитков лучше предпочесть наименее тяжелую еду и бокал сухого вина.

Гастроэнтеролог также подчеркнул, что прежде всего следует вести себя по-человечески, а также «не превращаться в животных». В интервью радиостанции «Говорит Москва» Владимир Ивашкин отметил, что не стоит пытаться съесть все на столе, ведь полакомиться праздничными вкусностями можно будет и на следующий день.

Врач напомнил, что во избежание проблем с желудком рекомендуется попросту не переедать и контролировать потребление алкоголя в праздники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что россиянам предложили сократить праздничные выходные. Остальные дни могут оплачиваемый отпуск.