У безработного москвича в Петербурге украли почти 5 миллионов

У безработного москвича в Петербурге украли почти 5 миллионов
Кража произошла в Петербурге. Фото: Baltphoto/Владимир Орехов

В Невском районе Петербурга проверяют информацию о краже 4 млн 966 тыс. рублей. Деньги, по словам владельца, похитил один из его знакомых.

В полицию 26 ноября обратился 27-летний безработный житель Москвы. Мужчина сообщил, что лишился крупной суммы денег. Около пяти миллионов у него похитили в бизнес-центре на улице Седова.

По словам заявителя, кражу мог совершить его 30-летний знакомый, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Мужчина якобы воспользовался отсутствием владельца денег и похитил их.

Сумма предназначалась для покупки автомобиля, уточнил житель Москвы. Меры к розыску подозреваемого приняты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры 29-летнего администратора бара в Петербурге украли более 10 млн рублей.

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