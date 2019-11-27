У безработного москвича в Петербурге украли почти 5 миллионов

В Невском районе Петербурга проверяют информацию о краже 4 млн 966 тыс. рублей. Деньги, по словам владельца, похитил один из его знакомых.

В полицию 26 ноября обратился 27-летний безработный житель Москвы. Мужчина сообщил, что лишился крупной суммы денег. Около пяти миллионов у него похитили в бизнес-центре на улице Седова.

По словам заявителя, кражу мог совершить его 30-летний знакомый, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Мужчина якобы воспользовался отсутствием владельца денег и похитил их.

Сумма предназначалась для покупки автомобиля, уточнил житель Москвы. Меры к розыску подозреваемого приняты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры 29-летнего администратора бара в Петербурге украли более 10 млн рублей.