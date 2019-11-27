В Петербурге начали перекрывать дороги из-за приезда Путина

Автомобили уже стоят в пробке районе развязки КАД с Пулковским шоссе. Фото: pixabay

Автомобили уже стоят в пробке районе развязки КАД с Пулковским шоссе. Фото: pixabay

В среду утром, 27 ноября, в Петербурге начали готовиться к приезду российского президента Владимира Путина: на юге города перекрывают КАД, а также набережные в центре.

Так, по данным сервиса «Яндекс.Карты», дорожники перекрыли участок внешнего кольца КАД в районе развязки с Пулковским шоссе и трассой М-11 «Москва — Петербург». Автомобили уже стоят в пробке в этом районе.

Помимо этого, для движения транспорта перекрыли одну полосу на Пироговской набережной. Затор собрался и на набережной Кутузова по направлению к Троицкому мосту от Литейного моста. Центр Петербурга в целом также не отличается свободными дорогами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приезд Путина в Петербург усилит пробки на городских дорогах. Петербургских водителей сегодня ждут огромные пробки не только из-за гололеда, но и по случаю приезда президента.