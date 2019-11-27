Самолет с президентом прилетел в Петербург

В Пулково приземлился самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96-300, вылетевший из Москвы, по данным FlightRadar24. На борту самолета находился российский президент Владимир Путин.

Глава государства прибыл в Петербург для участия в нескольких мероприятиях. Так, сегодня ему предстоит посетить церемонию прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой.

Владимир Путин также примет участие в открытие трассы М-11 «Москва — Петербург». Затем он отправится на предприятие «Адмиралтейские верфи», где осмотрит строящиеся судна.

Помимо этого президенту предстоит открыть памятник российскому писателю Даниилу Гранину, посетить клуб дзюдо «Турбостроитель» и встретиться с президентом УЕФА Александром Чефериным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начали перекрывать дороги из-за приезда Путина.