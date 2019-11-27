Активисты готовят к Новому году энциклопедию отписок чиновников

Активисты Центрального района Петербурга собирают отписки чиновников в отдельную книгу. Энциклопедию планируют преподнести властям к Новому году как показатель работы.

Общественники заявляют, что получили множество писем от чиновников, в которых вместо реального ответа были отписки, искажение действительности, а иногда явная ложь.

«Отвечали не мне, но это всё равно моё любимое: Мы не можем вам сделать безопасный и удобный пешеходный переход возле школы №169 потому что там слишком темно», — привел пример местный житель.

В энциклопедию войдет сборник ответов на обращения горожан с комментариями. Активисты намерены разъяснить, что именно их не устроило в словах чиновников.

«Мы дадим комментарии, сделаем оглавление, вступление и наметим план работы дорогим чиновником», — рассказал gazeta.spb.ru один из авторов инициативы координатор движения «Центральный район за комфортную обитания» Ярослав Костров.

Для того, чтобы книга дала результат, первый экземпляр планируют подарить губернатору Александру Беглову. Общественники надеются, что он обратит внимание на проблему и примет меры. Кто еще получит энциклопедию, определят позднее.

«Если окажется, что 90% отписок посвящены жилищно-коммунальному хозяйству, то, конечно же вручим ответственному вице-губернатору [Николаю Бондаренко — прим. ред.]. Будем смотреть итоговый разбор», — отметил Ярослав Костров.

О сборе книги объявили 27 ноября. Сейчас активисты принимают ответы, полученные гражданами от чиновников. Горожане пересылают письма от районных администраций, комитетов, инспекций и других ведомств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты пожаловались на качество укладки тротуарной плитки у станции метро «Приморская».