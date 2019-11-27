Житель Петербурга подделал документы и забрал чужие машины на эвакуаторе

Петербургские правоохранители поймали злоумышленника, который эвакуировал автомобили для последующей продажи. Для этого он подделал документы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина сфальсифицировал документы под программу администрации «Чистый город», после чего он эвакуировал два чужих автомобиля «Опель Астра» и «Деу Нексия», припаркованных на проспекте Космонавтов. Затем он отвез одну машину на Предпортовый проезд, а вторую — на Фучика.

По предварительной версии, злоумышленник эвакуировал иномарки для их последующей продажи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили авторазборку с запчастями от краденых машин во время расследования уголовного дела об автоугоне на Васильевском острове.