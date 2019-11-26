Полиция обнаружила авторазборку с крадеными запчастями в промзоне на севере Петербурга

Полиция обнаружила авторазборку с крадеными запчастями в промзоне на севере Петербурга
Все детали отправили на экспертизу. Фото: ГУ МВД России по Петербургу

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили авторазборку с запчастями от краденых машин во время расследования уголовного дела об автоугоне на Васильевском острове.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 24 ноября неизвестные угнали автомобиль Volkswagen, припаркованный в переулке декабристов. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Полиция установила, в каком направлении уехал автомобиль. Это привело правоохранителей к ангару, где были обнаружены различные автозапчасти от угнанного авто, а также от других машин. Все детали отправили на экспертизу.

Личности владельцев предприятия, а также водителя, контролировавшего перегон, уже установлены. Также ищутся работники, которые разбирали машины.

Фото: ГУ МВД России по Петербургу

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция поймала мужчину, обокравшего четыре квартиры на Васильевском.

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