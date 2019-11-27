Путин сегодня откроет платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург

Сегодня, 27 ноября президент России Владимир Путин лично откроет платную трассу М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.

Трассу откроют, несмотря на недостроенный участок под Тверью.

Скоростная трасса протяженностью в 669 км соединит МКАД и петербургский КАД. Проезд по такой дороге будет стоить от 1331 до 2020 рублей, а время в пути займет от 5 до 6 часов.

Отметим, что общая стоимость строительства М-11 составляет более 459 млрд рублей. Идея строительства этой трассы появилась еще в начале нулевых, но была реализована только сейчас. Строительство трассы не обошлось без скандалов, куда можно отнести и протесты из-за Химкинского леса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост числа проездов по платной скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» ожидается в два с половиной раза в текущем году — до 11,5 млн, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».