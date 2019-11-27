ДТП остановило движение трамваев на 2-ом Муринском проспекте

ДТП остановило движение трамваев на 2-ом Муринском проспекте
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Днем 27 ноября в Выборгском районе произошло ДТП с участием двух иномарок.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на 2-ом Муринском проспекте.

Два автомобиля столкнулись прямо на рельсах.

В результате ДТП движение трамваев оказалось остановлено.

«На 2-м Муринском произошел замес на рельсах, который остановил движение трамваев», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Красносельском районе Петербурга автомобилисты стоят в крупной пробке из-за ремонта проводов троллейбуса. На перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести, где и производится ремонт проводов.

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