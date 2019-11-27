Гонка Corvette и Range Rover привела к ДТП на ЗСД

Утром 27 ноября, на ЗСД на съезде в Белоостров произошло ДТП с участием Chevrolet Corvette и Range Rover Velar.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло после пункта оплаты на 41-м километре ЗСД, у съезда в Белоостров. В результате ДТП у Corvette оказалась разбита вся передняя часть. Range Rover получил незначительные повреждения.

«Дорогое ДТП. На ЗСД разбили Corvette и RR Velar после пункта оплаты на съезде в Белоостров», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

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