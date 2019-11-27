Ибрагимович стал не игроком, а совладельцем шведского «Хаммарбю»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем стокгольмского клуба «Хаммарбю», выступающего в высшем дивизионе чемпионата страны.

Он приобрел четвертую часть акций клуба, сообщает газета Sportbladet.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что шведский нападающий Златан Ибрагимович намекнул на клуб, в котором будет выступать.

Ибрагимович выложил в Instagram новое видео с изображением футболки клуба из Швеции, на которую наносится фамилия форварда.

Экипировка принадлежит «Хаммарбю» — команде из Стокгольма, обладающей титулом чемпиона страны 2001 года.

Накануне стало известно, что «Лос-Анджелес Гэлакси», за который на протяжении двух последних сезонов выступал Ибрагимович, объявил об уходе шведского нападающего. Контракт, который истекает 31 декабря, продлен не будет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс- футболист московского «Спартака», а ныне телевизионный эксперт Евгений Ловчев высказался насчет оскорблениями фанатов в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.