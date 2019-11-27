Беглов подписал закон об отмене льгот для производителей пальмового масла

Беглов подписал закон об отмене льгот для производителей пальмового масла
По словам экспертов пальмовое масло содержится в 80% магазинных продуктов. Фото: pixabay.com

С 1 января 2020 года в Петербурге отменяют налоговые льготы для производителей пальмового масла. Закон подписал губернатор Александр Беглов.

Инициатива предполагает отмену упрощенной системы налогообложения для производителей пальмового масла. После принятия закона налоговая ставка для низ составит 7%.

Как отметили в Администрации Петербурга, производство пальмового масло не должно иметь государственную поддержку, так как его потребление негативно сказывается на здоровье.

Автором законопроекта выступил депутат Денис Четырбок. Депутаты инициативу в окончательном чтении одобрили 20 ноября.

Как рассказала эксперт по снижению веса Рушана Ким, пальмовое масло содержится в 80% магазинных продуктов. При этом зачастую его наличие в составе маскируется под названием «растительные жиры». За счет накопительного эффекта масло негативно воздействует на здоровье человека, в том числе усугубляет воспалительные процессы.

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