Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург

Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург
Трасса М-11 Москва-Петербург. Фото: vk.com/m11_moscow

Президент России Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург.

«В истории России ничего подобного пока не было. Теперь есть», — сказал Путин на церемонии открытия, которая прошла на территории Пушкинского района.

При этом он отметил, что запуск автотрассы поможет развитию российских регионов, сообщает РИА «Новости».

Скоростная трасса протяженностью в 669 км соединит МКАД и петербургский КАД. Проезд по такой дороге будет стоить от 1331 до 2020 рублей, а время в пути займет от 5 до 6 часов.

Отметим, что общая стоимость строительства М-11 составляет более 459 млрд рублей. Идея строительства этой трассы появилась еще в начале нулевых, но была реализована только сейчас. Строительство трассы не обошлось без скандалов, куда можно отнести и протесты из-за Химкинского леса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост числа проездов по платной скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» ожидается в два с половиной раза в текущем году — до 11,5 млн, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

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