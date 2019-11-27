Депутат предложил объявить кредитную амнистию с 2020 года

Инициативу об объявлении кредитной амнистии с 1 января 2020 года внес на рассмотрение депутат Андрей Анохин в Заксобрание Санкт-Петербурга.

С помощью данной инициативы хотят снизить социальную напряженность, которая вызвана закредитованностью населения. Гражданам могут списать штрафы и пени по потребительским кредитам, а также ипотеке.

По данным Банка России, согласно которым объём кредитов, которые были выданы физическим лицам, с 1 января по 1 сентября 2019 года вырос на 15 процентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург. Скоростная трасса протяженностью в 669 км соединит МКАД и петербургский КАД. Проезд по такой дороге будет стоить от 1331 до 2020 рублей, а время в пути займет от 5 до 6 часов.