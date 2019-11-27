В Петербурге построят мост за 3,6 млрд рублей

В 2020 году планируют начать строительство эстакадных съездов с «Лахта Центра» к Приморскому шоссе и к Приморскому проспекту.

Строительство комплекса «Лахта Центр» завершается. Здание планируют подключить к улично-дорожной сети. С помощью двух двухголосных съездов «Лахта Центр» соединят с Приморским шоссе северным съездом, а южным с Приморским проспектом и улицей Савушкина.

Стоимость строительства составляет 3,66 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в общественно-деловом комплексе «Лахта-центр» появится несколько уникальных общественных объектов, которые не имеют аналогов ни в одном из российских городов. На территории центра будут открыты обзорная площадка, ресторан с панорамным видом, планетарий в форме шара, а также уникальный зал-трансформер.