В «Лахта-центре» появится первый в Петербурге зал-трансформер

В &#171;Лахта-центре&#187; появится первый в Петербурге зал-трансформер
"Лахта-центр". Фото: https://vk.com/lakhta.centr

В Петербурге в общественно-деловом комплексе «Лахта-центр» появится несколько уникальных общественных объектов, которые не имеют аналогов ни в одном из российских городов.

Как сообщается в группе «Лахта-центр» в соцсети «ВКонтакте», на территории центра будут открыты обзорная площадка, ресторан с панорамным видом, планетарий в форме шара, а также уникальный зал-трансформер.

В центре уточнили, что зал-трансформер представляет собой высокотехнологичное пространство, способное полностью менять конфигурации зала и сцены за 10-20 минут.

В группе также опубликовали видеозаписи, рассказывающие о принципах работы «Т»-трансформера.

Видео: vk.com/lakhtacenter

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лахта Центр зажгла праздничную подсветку в честь выхода России в финал Евро-2020.

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В «Лахта-центре» появится первый в Петербурге зал-трансформер
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