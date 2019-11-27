В Ленобласти Renault влетел в дерево в кювете. Водитель погиб на месте

Днем 27 ноября в Волосовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и региону, ДТП произошло около 14.00 на 30 километре автодороги «Жабино — Губаницы» в Волосовском районе Ленобласти. Мужчина 1962 года рождения, находясь за рулем Renault Duster, вылетел в кювет и врезался в дерево. Водитель погиб на месте.

По предварительной информации, перед этим мужчине стало плохо, у него случился сердечный приступ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Красносельском районе Петербурга автомобилисты стоят в крупной пробке из-за ремонта проводов троллейбуса. На перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести, где и производится ремонт проводов.