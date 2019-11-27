Путин открыл памятник Гранину на Дальневосточном

В Петербурге 27 ноября официально открыли памятник писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину. Церемонию посетил президент России Владимир Путин.

Вместе с дочерью писателя он возложил букет алых роз к монументу, а затем произнес речь.

Памятник установили на Дальневосточном проспекте рядом с культурным центром при библиотеке №9 имени Гранина. Открыть его планировали в середине ноября, однако дату пришлось изменить из-за планов Путина. О своем желании присутствовать на церемонии президент сообщил на саммите БРИКС.

Памятник выполнен скульптором Евгением Бурковом. Высота монумента составляет 2,5 метра. Гранин изображен сидящим в кресле с книгой в руке.

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