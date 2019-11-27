В Петербурге предложили объявить кредитную амнистию

Депутат петербургского ЗакСа Андрей Анохин выступил с инициативой проведения кредитной амнистии для россиян. Парламентарий предложил провести амнистию с 1 января 2020 года.

С помощью такой инициативы хотят снизить социальную напряженность, которая вызвана закредитованностью населения. Россиянам могут списать штрафы и пени по потребительским кредитам, а также ипотеке.

По данным Банка России, согласно которым объём кредитов, которые были выданы физическим лицам, с 1 января по 1 сентября 2019 года вырос на 15 процентов. При этом основной займ и проценты останутся в силе.

В Петербурге, как и в России в целом, существенно вырос спрос на кредитование физических лиц. Только в прошлом году населению было выдано 778 млрд рублей кредитов, сообщили в СЗИУ РАНХиГС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин заявил о том, что ипотечные каникулы в РФ начнёт распространяться на все ипотечные кредиты. Данную инициативу одобрили в ЦБ.