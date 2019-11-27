Обустройство трассы М-11 может занять менее двух лет

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов оборудовать необходимой инфраструктурой трассу М-11 получится менее, чем за два года.

«У нас есть опыт обустройства дороги: когда мы построили трассу Чита — Хабаровск, вокруг не было ничего, кроме тайги, медведи ходили. Мне кажется, что М-11 мы можем оборудовать гораздо быстрее, чем за два года», — сказал он.

Сейчас вдоль трассы всего четыре заправки, нет пунктов отдыха.

Напомним, сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11, соединяющую Москву Петербург.

Скоростная трасса протяженностью в 669 км соединит МКАД и петербургский КАД. Проезд по такой дороге будет стоить от 1331 до 2020 рублей, а время в пути займет от 5 до 6 часов. Отметим, что общая стоимость строительства М-11 составляет более 459 млрд рублей. Идея строительства этой трассы появилась еще в начале нулевых, но была реализована только сейчас. Строительство трассы началось в 2010 году и сопровождалось протестами защитников Химкинского леса.

Новая трасса получила название «Нева».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост числа проездов по платной скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» ожидается в два с половиной раза в текущем году — до 11,5 млн, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».