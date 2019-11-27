В Старой Ладоге вспыхнул исторический дом купца Петра Калязина

Пожарные присвоили пожару первый ранг. По предварительным данным, никто не пострадал.

Все случилось сегодня вечером, 27 ноября. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области. Пожар вспыхнул в Старой Ладоге – там загорелся дом купца Петра Калязина. Спасателям позвонили в 18:15, бригада прибыла на место незамедлительно. Огонь успел охватить все задние – пожару присвоили первый ранг. На данный момент пламя потушили. Пока что сведений о пострадавших не поступало. Что стало причиной инцидента — не уточняется.

К слову, историческое здание горит не первый раз – пятого сентября оно также пострадало от огня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ночью в Ленинградской области горели два дома. Очевидцы сообщили, что в одном из домов поселке Ефимовский горела стена. В 3:07 поступило ещё одно сообщение о пожаре в деревне Старое Поддубье. Горел дом на площади 80 кв метров.