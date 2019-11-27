Сразу 16 тысяч жителей Волхова остались без воды

На данный момент страдают только 700 человек – в остальные дома воду вернули.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на главу администрации Волховского района Алексея Брицуна. Он отметил, что к вечеру сегодняшнего дня удалось вернуть воду в 156 домов, а также в больницу и учебные заведения. Пока что придется подождать 700 людям, но бригада ГУП «Леноблводоканала» обещает справиться с проблемой в ближайшее время.

Напоминаем, что воду отключили в обед из-за коммунальной аварии – во время прокладки труб случайно задели магистраль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге воду для офисных кулеров наливали из-под крана. В Московском районе Петербурга вскрыли подпольный цех по поставке воды для кулеров. В бутылки её разливали из-под крана, а затем отправляли в офисы.