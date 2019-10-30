В Петербурге воду для офисных кулеров наливали из-под крана

В Петербурге вскрыли подпольный цех с питьевой водой. Фото: pixabay.com

В Петербурге вскрыли подпольный цех с питьевой водой. Фото: pixabay.com

В Московском районе Петербурга вскрыли подпольный цех по поставке воды для кулеров. В бутылки её разливали из-под крана, а затем отправляли в офисы.

Подпольный цех обнаружили на Сызранской улицей, 23А. С проверкой в помещение нагрянули оперативники «потребительского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД и сотрудники Управления Роспотребнадзора по Петербургу, пишет «Фонтанка».

В помещении обнаружили бутылки для воды и несколько рулонов этикеток. В том числе таких марок как «Серебряная вода», Selena, «Хваловская Premium», Plesca и «Лагуна».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на главной водопроводной станции ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» провели испытания нового реагента «Полиса». Он способствует более высокой очистке питьевой воды и имеет сниженную коррозионную активность.