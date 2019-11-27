На Кондратьевского и Жукова сломанный трамвай спровоцировал пробку в сторону проспекта Маршала Блюхера

На Кондратьевского и Жукова сломанный трамвай спровоцировал пробку в сторону проспекта Маршала Блюхера
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 27 ноября, в Калининском районе на пересечении Кондратьевского проспекта и улицы Жукова сломался трамвай, в результате чего образовалась пробка.

Сломавшийся трамвай осложнил движение на перекрестке.

«Около 18 часов на Кондратьевского и улицы Жукова сломался трамвай на повороте. Пробка в сторону проспекта Маршала Блюхера», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Красносельском районе Петербурга автомобилисты стоят в крупной пробке из-за ремонта проводов троллейбуса. На перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести, где и производится ремонт проводов.

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