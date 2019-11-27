Бригаду скорой помощи избили и оставили без лекарств на Стачек

Мужчина и женщина вызвали медиков на дом, а затем выгнали их из дома, оставив на память чемодан с лекарствами.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Обо всем сообщает «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники. Все случилось на проспекте Стачек – бригада скорой помощи прибыла в квартиру, так как их вызвала пара. Они не успели ничего сделать, так как их поколотили и выставили за дверь. При этом хулиганы отобрали у врачей чемодан с лекарствами и отказались его возвращать. По предварительным данным, петербуржцев заинтересовали препараты широкого спектра действия.

На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые решили брать квартиру штурмом. Одному из полицейских тоже досталось от агрессивного мужчины, а его спутница громко ругалась матом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что съемочную группу телеканала «Санкт-Петербург» избили во время съемок.