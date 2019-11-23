Съемочную группу телеканала «Санкт-Петербург» избили во время съемок

Съемочную группу телеканала &#171;Санкт-Петербург&#187; избили во время съемок
Херсонская 5-7. Фото: Google.Maps

Нападение на журналистов петербургского телеканала произошло в хостеле на Херсонской улице, где они снимали сюжет о незаконных хостелах в жилых домах. Пострадали три человека.

Инцидент произошел в пятницу, 22 ноября, возле дома №5/7 на Херсонской улице, где находится хостел «К12». Журналисты телеканала «Санкт-Петербург» снимали на указанном адресе сюжет о незаконности работы хостелов в жилых домах, сообщает «Мойка78».

После того, как материал был отснят, сотрудники телеканала позвонили хозяйке хостела. Та ответила, что не сможет приехать из-за плохого самочувствия, но зато приехал неизвестный мужчина, который вытолкал журналистов, применив физическую силу.

Заявление в полицию уже подано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из дома на Дивенской по жалобе жильцов выселяют хостел.

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Съемочную группу телеканала «Санкт-Петербург» избили во время съемок
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