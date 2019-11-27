В сети опубликовали приговор по делу, которое адвокат Соколова назвал «уткой»

В сети опубликовали приговор по делу, которое адвокат Соколова назвал &#171;уткой&#187;
Олег Соколов. Фото: rvio.histrf.ru

Экс-преподаватель уже был приговорен к условному сроку за управление фрегатом без судоводительских прав на управление судном подобного класса.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Обо всем сообщает «Фонтанка», ссылаясь на текст приговора, который был вынесен в 1982 году. Олегу Соколову тогда было всего 25 лет. Он являлся студентом, а также школьным учителем и замполитом в Петровском военно-историческом подростковом клубе. Он управлял фрегатом «Святой Георгий», когда судно пошло ко дну. В результате погиб один человек, а Олег Соколов стал фигурантом уголовного дела за нарушение правил на транспорте. Он частично признал вину и получил два года условно.

Отмечается, что защита Олега Соколова уверяла, что данные об этом инцидент ложные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд рассмотрит апелляцию на арест доцента Соколова в декабре.

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