Батареи похолодели в 29 домах из-за ремонта тру на Тореза

Батареи похолодели в 29 домах из-за ремонта тру на Тореза
Батареи станут холодными на 20 часов. Фото: pixabay.com

Петербуржцы будут мерзнуть примерно сутки – именно столько времени нужно специалистам, чтобы завершить выполнение работ.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Обо всем рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб». Трубу ремонтируют на перекрестке проспекта Тореза и улицы Есенина. Из-за этого бригаде пришлось отключить отопление в 29 домах, при этом горячую воду подают без сбоев. На то, чтобы ликвидировать поломку, у специалистов есть 20 часов, так что местных жителей ожидает прохладная ночь.

Напоминаем, что трубу прорвало в среду вечером. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сразу 16 тысяч жителей Волхова остались без воды. На данный момент страдают только 700 человек – в остальные дома воду вернули.

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