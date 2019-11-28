Водители предупредили об опрокинувшейся фуре на Тосненской

На Тосненской объездной дороге в направлении от Петербурга в Москву перевернулась фура. По словам очевидцев, большегруз упал на ремонтном участке.
Авария случилась сегодня, 28 ноября. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машина заняла половину проезжей части. Сам большегруз из-за темноты почти не видно.
«Она еще часов в 6 вчера лежала, вроде как «Вольво»», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».
Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающем частном доме в деревне Низино. Тушить пламя приехали пожарные из Петербурга и Ленобласти.