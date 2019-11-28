Водители предупредили об опрокинувшейся фуре на Тосненской

Фуру почти не видно из-за темноты. Фото: vk.com/spb_today

Фуру почти не видно из-за темноты. Фото: vk.com/spb_today

На Тосненской объездной дороге в направлении от Петербурга в Москву перевернулась фура. По словам очевидцев, большегруз упал на ремонтном участке.

Авария случилась сегодня, 28 ноября. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машина заняла половину проезжей части. Сам большегруз из-за темноты почти не видно.

«Она еще часов в 6 вчера лежала, вроде как «Вольво»», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

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