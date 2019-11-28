Петербуржца избили и оставили без телефона в подъезде на Демьяна Бедного

Злоумышленник похитил у петербуржца мобильник в подъезде. Фото: Pixabay

Злоумышленник похитил у петербуржца мобильник в подъезде. Фото: Pixabay

В Калининском районе неизвестный похитил у петербуржца мобильный телефон. Нападение произошло в подъезде.

Преступный инцидент случился во вторник, 26 ноября, в доме 1 по улице Демьяна Бедного. В отдел полиции обратился 43 летний мужчина. По словам заявителя, неизвестный нанес ему телесные повреждения, после чего похитил мобильник.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, полицейские оперативно прибыли к месту происшествия, где задержали подозреваемого в преступлении. 29-летнего мужчину изобличили в содеянном.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело, а также составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ.

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