Путин поручил Беглову разобраться с жалобами на управляющие компании ПАО «ГИТ»

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Петербурга Александру Беглову разобраться с проблемами вокруг управляющих компаний ПАО «ГИТ». Жильцы домов утверждают, что УК им навязали с помощью липовых протоколов.

Достучаться до Путина удалось жителю дома, находящегося под управлением ООО «Доверие», сообщили gazeta.spb.ru активисты. Он встретил президента 27 ноября после открытия памятника писателю Даниилу Гранину. Мужчина рассказал Путину о проблеме и попросил о помощи.

«Вас надули просто. А где губернатор?», — ответил Путин на жалобу жителя.

Президент подозвал Александра Беглова и публично попросил его разобраться с проблемой. Жители уверены: теперь их дело сдвинется с мертвой точки.

«Я думаю, что должно пройти какое-то время, прежде чем мы сможем увидеть реакцию. Мы уверены, что работа началась, потому что обычно на такие сигналы реагируют быстро, но не знаем, что сейчас происходит», — рассказал gazeta.spb.ru житель дома, находящегося под управлением ООО «УО Профсервис», Юрий Иванов.

Отказаться от управляющих компаний жильцы пытаются почти два года. Причиной этого стали неудовлетворенность качеством работы и возможная подделка протоколов по выбору УК. Осенью 2019 года в Московском районе было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации протокола общего собрания жильцов дома на Варшавской.

Холдингом ПАО «ГИТ» управляет Грант Агасьян. В него входят управляющие компании ООО «Доверие» , ООО «УК Евротракт», ООО «УК «Невская 40», ООО «УО «Профсервис», ООО «ГК «Универсальный страж» и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГУП «ТЭК СПБ» подало иск о признании банкротами управляющих компаний, входящих в холдинг ПАО «ГИТ». Суммарный долг за тепловую энергию составил 730 млн рублей.