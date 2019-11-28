Подозреваемых в ограблении пенсионера задержали в Лужском районе

Подозреваемых в ограблении пенсионера задержали в Лужском районе
Фото: Pixabay.com

Муж и жена живут с потерпевшим в одном селе. По предварительным данным, они ворвались к нему в дом 21 ноября.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Подробностями инцидента поделились в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону. Все случилось в поселке Торковичи, который находится в Лужском районе Ленинградской области на 2-ой Железнодорожной улице. Неизвестные проникли в дом к пенсионеру, избили его и забрали четыре тысячи рублей, мобильный, юбилейный медали и статуэтку «Майи Плисецкой».

По подозрению в преступлении задержаны двое – муж и жена. В отношении них возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов считают, что парочка может быть причастна к другим подобным инцидентам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейские задержали людей, подозреваемых в серии краж в Ленобласти. Двоих 24-летних граждан из среднеазиатских государств задержали по подозрению в краже, которые происходили осенью.

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