В Таиланде умер российский турист

В Таиланде умер российский турист
Россиянина вытащили на берег. Фото: Pixabay

Российских турист утонул на отдыхе в Паттае. Путешественник из Оренбурга отправился на групповую экскурсию на островах Майто, Корал и Рача Яй.

Отдыхающие плавали с трубками и масками, когда гид заметил, что один из них не двигается. Россиянина вытащили на берег. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Как сообщает The Rhuket News, туриста поместили в машину скорой помощи и повезли в ближайшее медучреждение. Но до больницы он не доехал, путешественник скончался в машине.

Сотрудники правопорядка заявили, что признаков насильственной смерти не обнаружили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Доминикане. Автобус с туристами перевернулся.

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