В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами

Внутри находились 39 человек. В результате инцидента никто не погиб, но есть пострадавшие.

Все случилось 26 ноября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на посольство РФ в Венесуэле. Авария произошла в Доминикане — автобус, который перевозил туристов, по перевернулся после столкновения с грузовиком. Среди пассажиров оказались россияне, некоторые из которых получили травмы средней тяжести. Всем людям оказывается помощь, они доставлены в больницу и находятся под наблюдением врачей. Чуть позже их разместят в отелях.

При этом газета Listín Diario пишет, что в ДТП пострадали 17 россиян, семеро из них — в тяжелом состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на М-10 в аварии с «ГАЗелью» пострадал водитель легковушки. Пока что официальных данных не поступало, но утверждается, что у мужчины перелом ребер и обеих рук.