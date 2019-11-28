Депутаты Петербурга предложили вернуть выборы ректоров МГУ и СПбГУ

Депутаты Законодательного собрания Петербурга официально внесли федеральную инициативу о возвращение выборности ректоров СПбГУ и МГУ. Авторами законопроекта выступили десять парламентариев.

Представлять инициативу будет депутат Максим Резник. Законопроект также поддержали Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров, Ольга Ходунова, Ирина Иванова, Александр Рассудов, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко.

Депутаты предлагают исключить из федерального закона норму, по которой ректоров СПбГУ и МГУ назначают решением президента РФ. Правом выбора планируют наделить ученые советы.

Как ранее рассказал gazeta.spb.ru депутат Борис Вишневский, инициативу поддерживают преподаватели СПбГУ и представители научного сообщества.

Отметим, что параллельно с этим Госдума рассматривает поправку, которая позволит президенту РФ продлевать полномочия ректоров СПбГУ и МГУ неограниченное количество раз.