Беглов доложил Путину о реализации нацпроектов в Петербурге

Губернатор также рассказал о планах строительства Широтной магистрали скоростного движения, которая свяжет Западный скоростной диаметр с Ленинградской областью в районе Мурманского шоссе. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор также рассказал о планах строительства Широтной магистрали скоростного движения, которая свяжет Западный скоростной диаметр с Ленинградской областью в районе Мурманского шоссе. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В ходе рабочего визита президента Владимира Путина в Северную столицу, губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал российскому лидеру о реализации нацпроектов местными властями.

Встреча Беглова и Путина состоялась в среду, 27 ноября, в Петербурге, сообщают в пресс-службе городского правительства. Губернатор отметил, что национальная программа, рассчитанная до 2035 года, предусматривает повышение качества жизни горожан, улучшение городской среды и транспортной инфраструктуры, развитие системы здравоохранения и многих других сфер.

Градоначальник подчеркнул, что Петербург активно участвует в реализации проектов с различными объемами вложений. Так, Беглов рассказал о недавно выпущенном масштабном проекте — трамвае «Чижик».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, приехав в город на Неве, Владимир Путин простился с экс-ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой, которая скончалась 24 ноября.