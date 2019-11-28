В Ломоносовском районе кипятком залило детскую площадку

В Ломоносовском районе кипятком залило детскую площадку
Аварию ликвидировали. Фото: https://vk.com/gorbunkiciti

Целая улица осталась на какое-то время без отопления.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Ломоносовский район Горбунки, Разбегаево, Ропша». В посте сказано, что в Разбегаево произошел прорыв трубы с кипятком – в результате затопило детскую площадку, а в домах похолодели трубы. В комментариях к записи местная жительница уверяет, что последствия коммунальной аварии уже ликвидированы.

По предварительным данным, никто не пострадал, а ведь утром на улице могли играть дети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Энгельса починили трубу после прорыва. Работы на проспекте Энгельса завершили в половину 12 дня – на то, чтобы починить трубу, потратили 18 часов.

Ломоносовский район прорыв трубы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Вконтакте» изменит подход к верификации профилей
Коммунальщики в Петроградском районе приступили к сносу дворика Нельсона
Сын Виктора Цоя подал заявку на регистрацию «Симфонического кино»
КИО Петербурга ослабляет контроль за государственными предприятиями
В 2020 году в Ленобласти вырастет зарплатный минимум
ККИ проверил торговые автолавки: составлено 9 протоколов о правонарушениях
В Кемерово власти купили новогоднюю ёлку за 18 млн рублей
Фадеев раскрыл секрет известной песни его лейбла