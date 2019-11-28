В Ломоносовском районе кипятком залило детскую площадку

Целая улица осталась на какое-то время без отопления.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Ломоносовский район Горбунки, Разбегаево, Ропша». В посте сказано, что в Разбегаево произошел прорыв трубы с кипятком – в результате затопило детскую площадку, а в домах похолодели трубы. В комментариях к записи местная жительница уверяет, что последствия коммунальной аварии уже ликвидированы.

По предварительным данным, никто не пострадал, а ведь утром на улице могли играть дети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Энгельса починили трубу после прорыва. Работы на проспекте Энгельса завершили в половину 12 дня – на то, чтобы починить трубу, потратили 18 часов.