ККИ проверил торговые автолавки: составлено 9 протоколов о правонарушениях

27 ноября сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провели рейдовые мероприятия по выявлению незаконного размещения торговых точек.

В ходе рейдовых мероприятий работники ККИ изъяли в Центральном районе автолавку по оказанию услуг страхования, еще одну обнаружили в Красногвардейском районе. В Невском районе были изъяты три автолавки по реализации хлебобулочной продукции. В Петродворцовом районе также была изъята такая автолавка. В Калининском районе изъяли автолавку и автоприцеп по оказанию услуг шиномонтажа.

Сотрудники ККИ освободили 10 земельных участков, на которых незаконно были размещены торговые точки.

Было составлено 9 протоколов об административных правонарушениях