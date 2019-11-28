КИО Петербурга ослабляет контроль за государственными предприятиями

Государственным унитарным предприятиям (ГУП) Северной столицы больше не понадобится разрешение Смольного на аренду служебных автомобилей с водителями и покупку программного обеспечения.

Соответствующий документ отправлен в городскую прокуратуру для дальнейшего согласования. Предложенные поправки предполагают, что в дальнейшем ГУПы смогут нанимать водителей с автомобилями для служебных целей, оплачивать уборку, охрану и ремонт предприятий без согласования с администрацией города.

Кроме того, предприятия смогут приобретать лицензионное программное обеспечение, необходимое для техники, вне контроля Смольного. Однако, пишет Мойка78, в течение 10 дней предприятия должны уведомить администрацию о совершенных действиях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном предложили построить развязку М-11 до Пулково.