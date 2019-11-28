На Воскресенской набережной нашли бомбу времен ВОВ

На Воскресенской набережной нашли бомбу времен ВОВ
Фото: Росгвардия

Внутри боеприпаса находилось взрывчатое вещество. К счастью, никто не пострадал.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем рассказали в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Бомба времен Великой Отечественной войны обнаружили на Воскресенской набережной у дома номер 30. В ведомстве отметили, что на фотографии – осколочный боеприпас SD10. К слову, это немецкое взрывчатое устройство. Его уже вывезли на полигон в Ленинградскую область для дальнейшей ликвидации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель деревни Ульяшево обнаружил боеприпас времен ВОВ у себя во дворе. На место прибыла дежурная группа ОМОН и обследовала найденный предмет. Было установлено, что это ручная оборонительная граната Ф-1 времен ВОВ с запалом в состоянии сильной коррозии.

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